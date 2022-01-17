Источники: Запад передумал отключать Россию от SWIFT

17 янв. 20:14

США и Евросоюз уже не намерены прибегать к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT, передает газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

По ее данным, вариант отключения РФ от SWIFT в случае начала военной операции России против Украины был признан "слишком деликатным", так как он может дестабилизировать финансовые рынки в краткосрочной перспективе и послужить импульсом для развития альтернативной платежной инфраструктуры, а в ней Запад уже не сможет доминировать в среднесрочной перспективе.

Вместо этого Вашингтон и Брюссель, указывают источники, рассматривают возможность санкций против крупных российских банков. Однако Берлин выступает против такой меры, чтобы продолжать оплачивать российские газ и нефть.