В Сочи пылала новая жилая пятиэтажка

17 янв. 20:08

Сегодня вечером в Сочи произошел пожар в новой жилой пятиэтажке – пожар охватил 400 кв м, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в шесть часов вечера на улице Свердлова. Из новостройки эвакуировали 20 человек. Уже установлено, что пожар произошел в квартире на пятом этаже, огонь перекинулся на кровлю здания, - передает "АиФ-Юг"

На тушение огнеборцы подали три ствола "Дельта", а также создали три звена газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать в 18:48.

Информация о пострадавших уточняется.