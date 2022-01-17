Абдоллахиян позвонил Лаврову в преддверии визита Раиси в Россию

17 янв. 19:54

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"Обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, включая содержание предстоящих политических контактов", - сказано в нем.

Главы внешнеполитических ведомств оценили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ в контексте возобновившегося 27 декабря прошлого года в Вене восьмого раунда переговоров по полному восстановлению "ядерной сделки" в ее изначальном варианте, получившем одобрение Совета безопасности ООН.

Лавров и Абдоллахиян также коснулись региональной проблематики.

Разговор состоялся по инициативе Тегерана.

Напомним, на этой неделе планируется визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию.