В Северной Осетии взялись за школы

18 янв. 2:00

Согласно масштабной федеральной программе капитального ремонта образовательных организаций, старт которой дан в начале этого года, в 2022–2023 годах в Северной Осетии будет отремонтировано 63 школы, 38 из них рассчитаны на однолетний цикл работ, 25 – на двухлетний цикл капремонта. Республика вошла в пятерку субъектов РФ по объему федеральных средств, одобренных на эти цели, и получит 3,5 млрд рублей. Программа предусматривает софинансирование из регионального бюджета, сообщает газета "Северная Осетия".

Согласно дорожной карте за два года отремонтируют 14 школ во Владикавказе, десять - в Моздокском районе, десять - в Правобережном районе, десять - в Пригородном районе, шесть - в Ардонском районе, по четыре - в Кировском, Дигорском и Ирафском районах, а также одну школу в Алагирском районе. Программа также предусматривает мероприятия по оснащению образовательных учреждений новым оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. В школах появятся современное оборудование для организации учебного процесса, новая мебель и модернизированные пищеблоки.

До 2026 года программой будут охвачены все школы Северной Осетии, которые нуждаются в капитальном ремонте. В целом по стране до 2026 года программа по капитальному ремонту, запущенная по поручению президента Владимира Путина, охватит порядка 7300 школьных зданий. На эти цели в федеральном бюджете заложено более 500 млрд рублей.