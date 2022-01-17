Непогода вновь закрыла севастопольский рейд

17 янв. 19:44

Власти Севастополя сегодня вновь остановили работу парома и пассажирских катеров в Севастопольской бухте, разделяющей город, из-за ухудшения погоды, - сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Для перевозки горожан и туристов между северной и южной сторонами Севастополя запущены автобусы, в городе действует штормовое предупреждение о ветре с порывами скоростью до 27 м/с и сильных осадках.

Рейд также был закрыт из-за шторма в прошедшие выходные.