В Анкаре оценили московскую встречу спецпредставителей Турции и Армении

В заявлении министерств иностранных дел Турции и Армении, опубликованном после полуторачасовой встречи спецпредставителей на прошлой неделе, стороны положительно оценили состоявшиеся переговоры и договорились "продолжить контакты без предварительных условий". В заявлении также указано, что переговоры, прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, при этом эксперты заявили Анатолийскому агентству, что мирный процесс остается "хрупким". По мнению экспертов, для достижения прогресса в нормализации отношений между Турцией и Арменией необходимы поддержка соседей по региону и тщательная координация процесса.

Как отмечает турецкая "Сабах", бывший посол Турции в США Сердар Кылыч был назначен на должность спецпредставителя республики для нормализации отношений с Арменией 15 декабря 2021 года. Спустя три дня Армения назначила своего спецпредставителя - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Перед встречей министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что спецпредставители обсудят дальнейший план действий, включая меры по укреплению доверия. В этом смысле первая встреча действительно прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере", поскольку спецпредставители "обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией".

Эксперт по Южному Кавказу из Турецкого представительства Международной кризисной группы Нигяр Гексель назвала публикацию одинакового заявления обеими странами после встречи "первым позитивным шагом", хотя и дающим мало конкретики. "Теперь, когда есть прямой канал, снижается риск того, что публичные сообщения могут быть неверно истолкованы", - добавила она. Эксперт отметила, что обе стороны "разделяют интерес к нормализации" и указала на то, что налаживание отношений "откроет путь для региональной интеграции, а транспортное сообщение, как ожидается, принесет экономические дивиденды и большую стабильность".

"Процесс нормализации, скорее всего, будет проходить пошагово, в идеале укрепляя доверие между Турцией и Арменией, а также обеспечивая положительное отношение всех других соседей к этому процессу", - сказала Нигяр Гексель. Хотя для открытия границ может потребоваться некоторое время, эксперт Международной кризисной группы заявила, что "есть ожидания, что теперь двусторонние переговоры продолжатся в Анкаре и Ереване, а не в третьей стране".

Относительно позиции Азербайджана по переговорам Турции с Арменией Гексель сказала: "В Баку публичные заявления поддерживают, и это важно для турецкой общественности". Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в Баку "полностью поддерживают" нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Выступая на приеме, посвященном итогам года в сфере внешней политики, Байрамов сказал, что Азербайджан и Турция выступают за отношения со всеми странами, основанные на международном праве. "Основой для нормализации межгосударственных отношений может быть только международное право, - сказал министр. - И Азербайджан, и Турция всегда придерживались этой позиции. Мы выступает за улучшение отношений со всеми странами и соседями на основе международного права, и мы придерживаемся этого принципа. Исключением в этом списке до сих пор была Армения. Теперь такое же предложение мы предлагаем Армении".

Отметив, что открытие нового транзитного маршрута в Нахчыван через территорию Армении имеет для Баку и Анкары особое значение, Гексель сказала, что процесс нормализации отношений "остается хрупкими", поскольку потенциальная "эскалация между Арменией и Азербайджаном может негативно повлиять на турецко-армянские переговоры". "Анкара выразила надежду, что прогресс, достигнутый на турецко-армянских переговорах, может способствовать более позитивной ситуации в регионе", - добавила она.

Йылдыз Деведжи Бозкуш, турецкий профессор-арменовед из Университета Анкары, также назвала процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном "крайне хрупким". При этом Бозкуш назвала важным тот факт, что министерства Турции и Армении опубликовали одинаковые заявления, поскольку этот жест демонстрирует то, что обе стороны "находятся на одной волне". Хотя дата и место следующей встречи пока не были объявлены, профессор сказала, что заявление также "намекает на продолжение позитивного процесса". По ее словам, это также важно для предотвращения манипуляций. Но "процесс очень хрупкий, шаги должны быть осторожными", - предупредила она.

"Из США поступали сообщения о том, что президент Джо Байден получает письма с критикой позиций Турции на переговорах и что армянская диаспора оказывает давление. В этом плане можно сказать, что процесс хрупкий", - сказала профессор.

Подчеркнув важность продолжения переговоров без предварительных условий, Бозкуш сказала, что такой шаг показывает, что "события 1915 года могут обсуждаться в последующий период, но не в ближайшем будущем". "В рамках шагов по нормализации в первую очередь будут рассмотрены вопросы открытия границ, энергетики и транспорта. Между тем события 1915 года либо пока совсем отложат, либо отложат на более поздний срок", - считает эксперт.

Она указала, что факт переговоров, продолжающиеся без предварительных условий, также вызвал негативную реакцию в Армении: премьер-министр Никол Пашинян подвергся критике со стороны радикалов, а также бывших армянских политиков. Но наличие условий, поставленных до переговоров, не даст результатов, добавила эксперт.

Бозкуш сказала, что текущие переговоры ведутся напрямую между Турцией и Арменией: "Этот процесс, в отличие от предыдущих, необходимо продолжать с большей строгостью и чуткостью, чтобы обе стороны не упустили эту возможность для нормализации". Бозкуш также обратила внимание на необходимость нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что от этого также зависит успех переговоров между Анкарой и Ереваном. "Открытие границ пойдет на пользу всем, не только Турции или Армении, это также окажет положительное влияние на региональные торговые маршруты", - добавила она.

Между Турцией и Арменией не было дипломатических и экономических отношений в течение трех десятилетий, и эти переговоры стали первой попыткой нормализации после мирного соглашения 2009 года. Тот протокол так и не был ратифицирован, и отношения оставались напряженными. Страны имеют разногласия по ряду вопросов, в первую очередь, по событиям 1915 года и поддержке Турцией Азербайджана по Карабаху.

Турция уделяет большое внимание расширению сотрудничества и интеграции в регионе после завершения Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. С тех пор как 27 сентября 2020 года в регионе возобновились столкновения, армия Армении обстреливала мирных жителей и азербайджанские позиции в течение 44 дней, нарушив несколько соглашений о прекращении огня в гуманитарных целях. За это время армия Азербайджана освободила от армянской оккупации несколько городов и около 300 своих сел и деревень. В прошлом месяце в Москве состоялось первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3". Анкара неоднократно призывала к созданию шестисторонней платформы, включающей Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению, для обеспечения устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе, называя такой формат беспроигрышной инициативой для всех региональных игроков на Кавказе. В Турции считают, что прочный мир возможен благодаря взаимному, основанному на принципах безопасности сотрудничеству между государствами и народами Южного Кавказа.

Из-за закрытых границ между Турцией и Арменией нет прямых торговых путей. Объем торговли между ними незначительно вырос с 2013 года, но, согласно официальным данным Турции, в 2021 году он составил всего $3,8 млн (51,2 млн турецких лир). Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начнет выполнять чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном в начале февраля. Об этом еще в декабре рассказал Чавушоглу, объявив, что две соседние страны возобновят чартерное сообщение.

Отношения между Арменией и Турцией исторически были непростыми. Турция возражает против употребления термина "геноцид", называя события 1915 года трагедией, в которой обе стороны понесли потери. Анкара неоднократно предлагала создать для решения этого вопроса совместную комиссию, состоящую из турецких и армянских историков, а также международных экспертов.