Мошенник дважды продал чужую квартиру по "левым" документам" в Дагестане

17 янв. 19:39

В Дагестане задержан 53-летний житель поселка Ленинкент - его подозревают в мошенничестве при продаже недвижимости. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Как установили правоохранители, мужчина опубликовал на популярной интернет-площадке объявление о продаже однокомнатной квартиры в Махачкале. На него откликнулся местный житель, которому понравилась невысокая цена. "Мужчина связался с "продавцом", и, осмотрев квартиру, они договорились о цене. Злоумышленник показал потерпевшему поддельные правоустанавливающие документы на жилплощадь, чем убедил в законности сделки", - отметили в полиции.

Стороны заключили предварительный договор, и затем покупатель передал продавцу 1 млн рублей.

Точно так же злоумышленник обманул еще одного жителя Махачкалы, присвоив 1,1 млн рублей.

В отделе подозреваемый пояснил, "что "левые" документы ему помог оформить друг, с кем он и поделил полученные деньги".

Полицейские выясняют, кто сделал фальшивые документы на квартиру.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).