В подмосковной Дубне стартовало производство омикрон-тестов

17 янв. 19:28

Сегодня в особой экономической зоне в Дубне (Московская область) начался выпуск тестов, выявляющих новый омикрон-штамм коронавируса, - сообщили в пресс-релизе Мининвеста Подмосковья.

"Российские тесты компании "Уайт Сервис" способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения - это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости", - поведала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, передает РИА Новости.

Производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения, что тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея, - говорится в сообщении.