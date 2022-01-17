Самолет Uzbekistan Airways укатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Минска

17 янв. 19:20

Лайнер Uzbekistan Airways, прилетевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минска. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, ЧП случилось около 11:45, в этот момент в Минске бушевали снегопад и метель.

Лайнер А320 успешно сел, но в момент руления выкатился передней стойкой за пределы полосы, уточнили в Uzbekistan Airways.

На борту самолета были 11 членов экипажа и 115 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено, передает "Газета.uz".

Позже в аэропорту уточнили, что все пассажиры доставлены в здание терминала, а самолет отбуксирован к месту стоянки.