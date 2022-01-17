Главного таможенника Киргизии подозревают в коррупции

17 янв. 19:10

Сотрудники киргизских спецслужб задержали по подозрению в коррупции главу таможенной службы страны Адилета Кубанычбекова, - сообщили в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"Сегодня, 17 января текущего 2022 года, было возбуждено уголовное дело по статье 336 часть 1... ("Коррупция"), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО председатель государственной таможенной службы при министерстве финансов Киргизии Адилет Кубанычбеков", - рассказал представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

В распоряжении киргизских спецслужб имеется материал о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений. Они свидетельствуют о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток, - говорится в сообщении.