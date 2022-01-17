Экспорт круглого леса из России запрещен с нового года

17 янв. 18:30

В России с 1 января практически запрещен экспорт необработанного круглого леса (кругляка) хвойных и ценных лиственных пород.

Как сообщает РБК, вывезти его теперь можно только через два железнодорожных пограничных пункта, один расположен в Карелии (Люття), другой - в Приморском крае (Хасан).

В Минпромторге ранее заявляли, что в результате в России останется около 6 млн кубометров хвойной древесины.

Помимо этого, ограничен и вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной свыше 10 см, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Дело в том, что под видом таких материалов - речь идет о грубо обтесанном бревне - недобросовестные экспортеры могут попытаться вывезти кругляк.

Соответственно, вывозить из России теперь можно только изготовленные в РФ из древесины товары с высокой добавленной стоимостью, например, мебель, что простимулирует создание новых предприятий и рабочих мест.