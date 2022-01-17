Georgian Airways продается за $150 млн

17 янв. 18:59

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу за $150 млн, такое сообщение распространило объединение Georgian Business Brokerage, возглавляемое экс-гендиректором авиаперевозчика Романом Бокерия.

Ранее Georgian Airways обанкротилась: ее долги перед 16 тыс пассажиров и десятками других фирм достигли 176 млн лари. Тбилисский городской суд вынес решение о запуске делопроизводства о банкротстве/реабилитации компании в связи с коронавирусом и закрытием границ, передает Sputnik Грузия.

В постановлении суда уточняется, что менеджмент Georgian Airways разработал проект реабилитации компании - она продолжит полеты по прибыльным направлениям.

Напомним, по закону иностранному инвестору не может принадлежать более 49% местной авиакомпании.