Власти Ингушетии отчитались о вакцинации от коронавируса почти 90% населения

17 янв. 18:55

В Ингушетии прошли вакцинацию от коронавируса около 90% населения, это более 235 тыс. человек - сообщила пресс-служба правительства региона.

"Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 251 807 человек, то есть 78% от общего количества полученной вакцины и 88 % - от количества подлежащего вакцинации населения, второй компонент получили 235 770 человек, - цитирует ТАСС слова замминистра здравоохранения республики Амины Настаевой.

Всего в республике подлежит вакцинации 285 635 человек.

Также из-за прогнозов Минздрава РФ о четырех-шестикратном росте заболеваемости в стране на конец января - начало февраля в больницах региона увеличивают резерв коек, - добавили в региональном Минздраве.

Напомним, на сегодняшний день в Ингушетии коронавирусом переболело 38 675 человек, сейчас на лечении находятся 1 644 человека: 1 224 - амбулаторно (75% от общего числа), 240 - в стационарах.