Число пленарных заседаний Госдумы сократится из-за COVID-19

17 янв. 19:05

Госдума сократит число пленарных заседаний до двух в неделю. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с напряженной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

"Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - цитирует Жукова РИА Новости.

Первый вице-спикер палаты также напомнил, что заседания комитетов могут проводиться удаленно, "в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже", передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 320 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 834 260 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 17 января, в России за сутки выявлены 30 726 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 19 756 жителей страны, умерли - 670.