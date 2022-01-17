Залкалиани: НАТО не изменит позицию по членству Грузии в организации

17 янв. 18:35

Несмотря на требования России о нерасширении организации на восток, НАТО не собирается менять своей позиции по поводу членства Грузии в альянсе, - заявил сегодня по итогам встречи с постпредами 14 стран НАТО в Брюсселе вице-премьер страны, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Натовские партнеры еще раз озвучили позицию о том, что они едины, и в походах, касающихся членства Грузии в НАТО, ничего не меняется, несмотря на ту острую риторику, которая исходит от Российской Федерации и которая противоречит международным принципам", - цитирует слова Залкалиани пресс-служба МИД, передает ТАСС.

На встрече еще раз было заявлено о том, что решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о членстве Грузии не будет пересмотрено и "никто не вправе рассматривать тот или иной регион сферой своего влияния", - добавил глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, вице-премьер Грузии прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе сегодня, у него запланированы переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, с которым он обсудит предложения РФ о гарантиях безопасности. Визит Залкалиани продлится два дня.