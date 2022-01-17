Новый механизм реализации сжиженного нефтяного газа вводится в Казахстане

17 янв. 18:36

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) теперь будет реализовываться в Казахстане по заявкам местных исполнительных органов власти, а не через электронную торговую площадку (ЭТП). Такое сообщение распространила пресс-служба премьер-министра по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей.

"Принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа вне электронной торговой площадки - через план поставки на внутренний рынок на основе заявок местных исполнительных органов. В правила формирования плана поставки СНГ на внутренний рынок внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП", - цитирует его ТАСС.

Кроме нефтегазохимических заводов и групповых резервуарных установок (для бытовых нужд), так смогут покупать СНГ автозаправки, газосетевые организации, газонаполнительные пункты и станции.

В пресс-службе напомнили, что в декабре прошлого и в январе текущего года розничные реализаторы выкупили объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам. Пятого января были определены предельные цены на розничную реализацию СНГ - от 50 до 75 тенге (от $0,11 до $0,17) за литр в зависимости от региона.