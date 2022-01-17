Азербайджан и Саудовская Аравия строят ветряную электростанцию стоимостью 300 миллионов долларов

17 янв. 18:30

Азербайджан сделал огромный шаг в направлении перехода на "зеленую" энергию. На минувшей неделе правительственные чиновники из Азербайджана и Саудовской Аравии приняли участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции в Абшеронском и Хызынском районах Азербайджана.

Caspian News отмечает, что компания ACWA Power, частично принадлежащая государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, инвестирует в проект 300 миллионов долларов. "Эта станция станет крупнейшей электростанцией в секторе возобновляемых источников энергии в Азербайджане, - сказал на церемонии президент Ильхам Алиев. - "Ее мощность составляет 240 мегаватт. Станция будет способствовать энергетической безопасности нашей страны и создаст много рабочих мест".

Станция будет запущена в коммерческую эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Ожидается, что ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" будет вырабатывать 1 миллиард кВтч электроэнергии в год. Электроэнергия, вырабатываемая станцией, будет продаваться по цене 0,055 маната или $0,032 за кВтч.

В 2020 году Министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power, энергетический гигант с 66 активами в 13 странах и портфелем в 42,6 гигаватт производства электроэнергии, подписали соглашение о реализации по разработке, строительству и эксплуатации ветроэнергетического парка в Азербайджане. Проектное соглашение о покупке энергии рассчитано более чем на 20 лет на основе принципа "строительство – владение – эксплуатация".

Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" поддержит усилия правительства Азербайджана, направленные на диверсификацию национального энергетического баланса за счет использования богатых возобновляемых энергоресурсов страны и укрепления энергетической безопасности, которая опирается главным образом на запасы ископаемого топлива. На природный газ приходится более двух третей общего внутреннего потребления энергии в стране, менее одной трети которого приходится на нефть.

"Наше постоянное сотрудничество позволит нам внести вклад в переход к использованию энергии в этой великой стране и сыграть активную роль в достижении амбициозного видения президента Ильхама Алиева, целью которого является увеличение доли зеленой энергии в национальном энергетическом балансе", - сказал председатель ACWA Power Мохаммад Абунайян на церемонии закладки фундамента в Баку.

Ильхам Алиев сказал, что новая ветровая электростанция также поможет Азербайджану сохранить запасы природного газа и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Согласно расчетам, комплекс "Хызы-Абшерон" позволит ежегодно экономить до 220 миллионов кубических футов природного газа и 400 тысяч метрических тонн углекислого газа.

Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" соответствует амбициям правительства Азербайджана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии. Ожидается, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут составлять 30 процентов производства электроэнергии в стране. По оценкам, потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 тысяч МВт, десять тысяч из которых были обнародованы после освобождения территорий страны от армянской оккупации в 2020 году.

Согласно отчету "Анализ рынка Азербайджана 2019", опубликованному Немецко-азербайджанской торговой палатой, потенциал ветровой энергии для повышения возобновляемой энергетической способности Азербайджана составляет 59,2% от общего числа возобновляемых источников. Солнечная энергия занимает второе место с общим потенциалом 8000 МВт. Биомасса, геотермальная энергия и гидроэнергетика (за исключением крупных гидроэлектростанций) также представлены как перспективные возобновляемые источники энергии мощностью 900 МВт, 800 МВт и 650 МВт соответственно.