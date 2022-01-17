"Омикрон" добрался до Симферополя и Севастополя

17 янв. 18:11

Севастопольские медики сегодня выявили в городе первый случай штамма "омикрон", - сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республики Крым и городу Севастополю информирует, что у двух граждан, проживающих в республике Крым (Симферополь) и Севастополе, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, геновариант вируса SARS-CoV-2 Omicron", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Оба заболевших доставлены в инфекционный госпиталь и изолированы в индивидуальных боксах, изолированы и лица, контактировавшие с ними, за ними установлено медицинское наблюдение, - добавили в Роспотребнадзоре.