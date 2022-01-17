В Турции сообщили о беспрецедентном экспорте по итогам 2021 года

17 янв. 18:30

Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что в 2021 году страна добилась исторических успехов в экспорте.

Он подчеркнул, что в прошлом году экспорт Турции достиг $225,4 млрд, впервые в истории превысив отметку в $200 млрд. Годовой рост составил 32,9%.

Глава Минторга Турции также акцентировал внимание на том, что с 2002 года, когда экспорт Турции составлял всего $36 млрд, данный показатель вырос более чем в 6 раз, передает агентство Anadolu.

Кроме того, Муш рассказал, что в 2021 году объем внешней торговли Турции приблизился к $500 млрд. "Внешнеторговый дефицит сократился на 7,8% - до $45,9 млрд. Соотношение экспорта к импорту составило 83%. На рынке появилось 32 тыс новых экспортных компаний. Особо хочу подчеркнуть, что продукция турецкого производства впервые поступила на прилавки 123 стран", - резюмировал глава ведомства.