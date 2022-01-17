Азербайджанские пограничники согрели и накормили случайно перешедших границу иранских детей

17 янв. 17:56

Трое иранских детей по ошибке перешли на территорию Азербайджана, азербайджанские пограничники согрели и накормили их. Такое сообщение распространила Госпогранслужба Азербайджана.

Сегодня примерно в 15:25 по местному времени три человека нарушили госграницу ИРИ с АР в районе погранзаставы Гейтепинского пограничного отряда в районе села Аманкенд Билясуварского района.

Правонарушители оказались несовершеннолетними, которые перешли государственную границу по ошибке. Они представились гражданами Ирана 14, 12 лет и 11 лет.

Детей доставили на погранзаставу, где их накормили горячей едой, обеспечили другие необходимые условия. Принимая во внимание добрососедские и дружественные отношения между Азербайджаном и Ираном, противоположную сторону проинформировали о случившемся через пограничное управление.

В ближайшее время детей передадут Ирану.