Раиси выступит на заседании Госдумы

17 янв. 17:49

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе поездки в Россию выступит на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщил сегодня первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Президент Ирана будет выступать в Госдуме в четверг в 12 часов", - цитирует Жукова РИА Новости.

Ранее сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в ходе поездки в Россию в январе президент Исламской Республики Эбрахим Раиси намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным различные вопросы, в частности, сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.