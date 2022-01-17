В аэропорту Краснодара умерла пожилая пассажирка

17 янв. 17:46

Сегодня утром в аэропорту Краснодара во время регистрации на рейс до Еревана умерла пожилая женщина, - сообщает пресс-служба авиаузла.

"В 06:09 мск в зоне регистрации у стойки №10 в аэропорту стало плохо 75-летней женщине - пассажиру рейса авиакомпании "Азимут", вылетавшего по маршруту Краснодар-Ереван. В 06:11 мск медслужбой аэропорта были начаты реанимационные мероприятия, а также вызвана городская скорая медпомощь", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Однако несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось - прибывшие на место происшествия врачи констатировали ее смерть.