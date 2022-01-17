На Ставрополье произошло лобовое столкновение двух "Жигулей"

17 янв. 18:04

Днем 17 января в Ставропольском крае столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

ДТП случилось на 76-м километре автодороги "Светлоград-Благодарный-Буденновск" примерно в 14:40.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигавшегося Благодарного в направлении Буденновска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

В аварии погиб водитель ВАЗ-2106. Травмы получили водитель ВАЗ-2114 и четыре пассажира, включая девочку 2021 года рождения. Всех пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб.