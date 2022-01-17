Совершить круиз из России в Израиль можно будет с весны

17 янв. 17:31

Израиль и Россию в скором времени свяжет круизное сообщение, об этом сообщает Минтуризма Израиля.

Пятого марта круизный лайнер Astoria Grande выйдет в свой первый круизный сезон из Сочи, передает МВФ.

На судне прошел ремонт, обновлены интерьер кают и общественные зоны.

Минимальная стоимость круиза - 1274 евро с человека. Поездки будут выполняться круглый год.

В программу первого двухнедельного круиза войдет посещение ряда городов разных стран, в том числе третьего по величине города Израиля - Хайфы, на севере страны на склонах горы Кармель.

"Именно там находится самый большой порт Израиля и такая значимая достопримечательность, как Бахайские сады и храм Баба", - пояснили в министерстве.