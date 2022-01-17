В России разрабатывается тест на иммунитет к коронавирусу

17 янв. 17:28

В скором времени в России появится тест для определения клеточного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в виде реакции Манту, который разрабатывают ученые из Санкт-Петербурга, - сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"Тест позволит в течение нескольких дней получить ответ, работает или не работает наша клеточная память", - рассказал Зверев, передает "Интерфакс".

Сейчас тесты на клеточный иммунитет – это весьма дорогостоящая и длительная процедура, тогда как новый тест, подобно реакции Манту, быстро покажет, способен ли организм противостоять коронавирусу.