У секретариата ОДКБ появился официальный Telegram-канал

17 янв. 17:18

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завел официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в Telegram-канале будет публиковаться актуальная информация об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и других важных международных вопросах, которые касаются стран-членов организации в области безопасности.

Зайнетдинов отметил, что официальный Telegram-канал ОДКБ необходим в качестве цифрового ресурса для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности организации, передает ТАСС.

Адрес ресурса - https://t.me.odkb_csto