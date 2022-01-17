У секретариата ОДКБ появился официальный Telegram-канал

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завел официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
По его словам, в Telegram-канале будет публиковаться актуальная информация об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и других важных международных вопросах, которые касаются стран-членов организации в области безопасности.
Зайнетдинов отметил, что официальный Telegram-канал ОДКБ необходим в качестве цифрового ресурса для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности организации, передает ТАСС.
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