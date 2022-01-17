С поста уходит директор "Крымавтодора" Сергей Красюк

17 янв. 17:08

Заявление об увольнении по собственному желанию сегодня подал директор государственного предприятия "Крымавтодор" Сергей Красюк – это третья отставка за сегодня, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал директор ГУП РК "Крымавтодор" Сергей Николаевич Красюк", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Известно, что до этого заявления об увольнении написали министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник Службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин, - говорится в сообщении.