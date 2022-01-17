Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом

17 янв. 16:55

Совет Государственный дому снял с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер палаты Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", - сказал Володин.

Напомним, на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России и партия "Единая Россия" решили снять с рассмотрения во втором чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении будет отложено. По ее словам, такое решение принято в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 17 января, в России за сутки выявлены 30 726 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 19 756 жителей страны, умерли - 670.