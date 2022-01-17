Убийцу ребенка арестовали на Ставрополье

17 янв. 16:55

Городской суд Кисловодска отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

"Ранее судимому 54-летнему жителю Кисловодска предъявлено обвинение по пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Судом он заключен под стражу, ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - сказано в сообщении.

Как заявили в следствии, семья оставляла мальчика дома у своей знакомой. Утром 15 января они передали ребенка сожителю няни, который в неадекватном состоянии набросился на дитя с ножом. Тело мальчика с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде многоквартирного дома.