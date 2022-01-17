Лавров и Бербок обсудят предложения России по гарантиям безопасности

17 янв. 16:42

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок намерен углубленно обсудить предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь, реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе", - сказано в заявлении.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).