"Омикрон" может вмешаться в расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

17 янв. 16:28

В Рособрнадзоре сообщили, что эпидемиологическая обстановка может спровоцировать корректировку утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ.

"Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), разработанный по рекомендациям Роспотребнадзора, хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 годах, отмечается в сообщении.