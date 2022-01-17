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"Омикрон" может вмешаться в расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

&quot;Омикрон&quot; может вмешаться в расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В Рособрнадзоре сообщили, что эпидемиологическая обстановка может спровоцировать корректировку утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ.

"Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), разработанный по рекомендациям Роспотребнадзора, хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 годах, отмечается в сообщении.

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