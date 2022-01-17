Диалог и угрозы: Зачем глава МИД Германии пожаловала в Россию?

17 янв. 16:19

"Мы готовы к серьезному диалогу", но не будем отступать от своих принципов, как нерушимость границ, право на выбор альянсов и отказ от использования угроз как средства политики", говорит глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Москву. Другими словами, она имеет ввиду, что России нужно вернуть Украине Крым, сдать Донбасс, не мешать Украине вступать в НАТО и не пугать нападением на Украину.

С таким настроем прорывной диалог, на который она рассчитывает с Сергеем Лавровым, едва ли состоится.