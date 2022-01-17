В Новороссийске передумали отключать воду во вторник

17 янв. 16:18

Запланированное на 18 января отключение воды в Новороссийске отменено.

Во вторник на подстанции "Неберджаевской" планировалось проводить ремонтные работы, в связи с этим воду в третьей зоне Новороссийска собирались отключить с 09.00 до 12.00.

Пресс-служба администрации города сообщает в понедельник, что руководство ГУП КК "Кубаньводкомплекс" приняло решение не согласовывать ремонтные работы. "В соответствии с этим 18 января 2022 года прекращения подачи воды на 100% абонентам с 09.00 до 12.00 не будет", – добавили в администрации.