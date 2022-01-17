Житель Северной Осетии украл экспонаты из родовых башен Цаллаговых и сдал их на металл

17 янв. 16:15

В Северной Осетии мужчина похитил из родовых башен Цаллаговых ценные экспонаты и сдал их на металл. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor,

Как отмечается, во время новогодних праздников местный житель проник в музей, сломав перед этим камеры видеонаблюдения. После этого собственники поменяли замки, спрятали все ценное в одну башню и начали устанавливать столбы под камеры. В ночь установки грабитель вернулся и украл двухсотлетние старинные кувшины, подносы, тарелки и котлы.

Вором оказался местный житель, он сознался в содеянном. Часть вещей он смял и сдал как металл, другая часть была обнаружена у него дома. По оценке экспертов, эту посуду уже не восстановить.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.