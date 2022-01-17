Санкт-Петербургу грозит не волна, а вертикаль заболеваемости коронавирусом

17 янв. 16:12

Власти Санкт-Петербурга опасаются, что город ждет не просто новая волна, а "вертикальный подъем заболеваемости" коронавирусом.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили свыше 4 тыс случаев COVID-19 - это максимум за всю пандемию.

"Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Александра Беглова.

По мнению губернатора, сейчас от каждого зависит, "достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения".

Быстрый рост заболеваемости связан с распространением в городе омикрон-штамма.