Веломагазин загорелся в Грозном

17 янв. 16:06

Пожар вспыхнул в магазине велосипедов в Грозном, его потушили через час после прибытия спасателей, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Грозном ликвидирован крупный пожар в веломагазине. (...) Была угроза распространения пожара на прилегающие магазины. Площадь пожара составила 600 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Возгорание было локализовано за 40 минут, а еще через 20 минут оно было ликвидировано.

Стоит добавить, что к уничтожению пожара участвовали 65 человек и девять единиц техники.