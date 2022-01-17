Диалог и угрозы: с чем глава МИД Германии летит в Россию?

Последним большим визитом руководства Германии в Россию в прошлом году стала поездка ушедшей в отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В августе 2021 года она попрощалась с Путиным, заверила Москву в том, что с "Северным потоком-2" все будет нормально, но не смогла добиться уступок от Кремля. Путин не стал разговаривать о судьбе Навального, а украинский кейс увязал с поведением самого Киева. Более того, российский президент не дал гарантий о сохранении транзита газа через Украину. С такими неутешительными новостями Меркель вылетела тогда в Киев.

На этот раз в Москву прибывает человек более низкого ранга. И дело не в том, что это министр иностранных дел, а в том, что у Анналены Бербок очень слабый опыт в политике и дипломатии. В отличие от Меркель, она решила сначала посетить Киев и уже оттуда вылететь в Москву. Цель визита все та же: достичь прорыва в работе застопорившегося "нормандского формата" по решению украинского кризиса. Находясь в Киеве, Бербок пообещала Украине решительную поддержку Германии. Эти слова, похоже, были не совсем верно поняты украинскими политиками.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба попросил от бундесправительства принять твердый курс по отношению к России и не пытаться даже добиваться "понимания Путина" ради деловых интересов Германии - иначе все это приведет к кровавой войне в Европе. Кулеба имеет ввиду, что если ради газа немцы пойдут на уступки Кремлю, Россия может воспринять это как слабость и начать захватывать Украину. Из самой Германии на Бербок пытается оказать моральное давление посол Украины Андрей Мельник. Дипломат буквально умоляет немцев предоставить Киеву вооружение. На это немцы говорят, что в новом коалиционном договоре правительства ФРГ есть пункт о непоставке оружия в кризисные районы. Мельник парирует, что договор это "не Библия", а в Уголовном кодексе Германии есть статья за "неоказание помощи".

В своем параноидальном страхе перед российским нападением власти Украины уже не знают, что делать, и фактически предлагают Германии пойти против закона. Вряд ли сейчас правительство в Берлине пойдет на такие провокационные шаги, как поставка оружия, но настрой у него достаточно жесткий. "Мы готовы к серьезному диалогу, но не будем отступать от своих принципов, как нерушимость границ, право на выбор альянсов и отказ от использования угроз как средства политики", - говорит Бербок. Другими словами, она имеет ввиду, что России нужно отдать Украине Крым, забыть о Донбассе, не мешать Украине вступать в НАТО и не пугать нападением на Украину.

С таким настроем диалог, на который рассчитывает Бербок, едва ли состоится. Даже если Лавров с ней формально будет разговаривать, прогресса по украинской тематике ждать не стоит. Ведь ответ Москвы уже заранее известен: тема Крыма закрыта, нападать на Украину она не собирается, готова дать сдачи, если ВСУ вторгнется в Донбасс. По теме НАТО Путин уже заявил, что Украина не должна стать его частью. А по вопросу Донбасса позиция Москвы такова, что Киев должен дать ему автономию и вернуть статус русского языка.

Если к перечисленным конфликтным вопросам прибавить еще требования "зеленых" во главе с Бербок закрыть "Северный поток-2" и освободить немедленно Навального, коридор для переговоров и компромиссов становится еще уже. Перед вылетом Бербок уже успело снова "обидеть" российско-немецкий проект, сказав, что "Северный поток-2" пока не полностью соответствует европейскому праву и в случае эскалации на Украине ФРГ с партнерами примет меры против трубопровода. В такой констелляции с трудом представляется, что на переговорах с Лавровым немецкому министру удастся, как она говорит, "вдохнуть жизнь в минский процесс".

Генерально текущие противоречия Запада и России, в основном из-за Украины, можно решить лишь в формате Россия-США и Россия-НАТО. Ведь главные рычаги давления на Киев находятся в Вашингтоне, будь то финансовая помощь, поставки оружия и принятие в НАТО. Собственно, поэтому российский МИД по теме безопасности общается с Вашингтоном, пускай и на территории европейских городов. Такой расклад европейцам явно не нравится. И пока Рябков общался с американцами в Женеве, 50 глав МИД и министров обороны стран ЕС поспешно собрались во французском Бресте. На этой встрече они, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отвергли претензии России на сферы влияния, то есть на постсоветское пространство, потребовали от России не вторгаться в Украину и пригрозили, что агрессия ей обойдется "невероятно дорого".

Жесткий тон ЕС, очевидно, связан с тем, что США общаются с Россией напрямую без европейцев, а Европа хочет показать, что не является политическим карликом. Приведет ли такой подход в отношениях с Россией к желаемому результату – возвращению Донбасса подконтроль властей Украины – большой вопрос. Сейчас гораздо разумнее для Европы, которая боится российского вторжения, активизировать дипломатию. Причем в данный момент не имеет смысла даже ставить конкретные цели. Любые переговоры будут в копилку и способны снять напряжение.

В этом смысле было бы неплохо, если бы немецкое правительство прислушалось к депутату от СДПГ Ральфу Штегнеру. Последний в недавнем комментарии сказал, что возвращение России в "большую семерку" было бы желательным. Если бы европейцы смогли добиться этого, тогда им не пришлось бы комплексовать из-за того, что Байден общается с Путиным в обход Брюсселя.