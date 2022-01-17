В Крыму ужесточают ограничения и запрещают массовые мероприятия из-за "омикрона"

17 янв. 16:00

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить ограничения, в связи с выявлением в республике первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

"Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить - ред.) только в больших залах", - заявил он в понедельник в ходе совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса в Крыму.

Аксенов добавил, что в регионе вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях.

О том, что "омикрон" добрался до Крыма, стало известно в понедельник.