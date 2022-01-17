Омикрон-штамм проник в Крым

17 янв. 15:45

В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса COVID-19. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания "омикрон" - штаммом коронавируса", - сообщил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 320 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 834 260 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Крыму выявлены 128 428 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 119 833 жителя республики, умерли - 4587.