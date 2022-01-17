Путин призвал ускорить развитие туристской инфраструктуры

17 янв. 15:44

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры по ускорению развития туристской инфраструктуры в рамках нацпроекта. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: ... принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022–2023 годах", - говорится в документе.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 июня, далее – один раз в полгода.