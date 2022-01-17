Лаврову задали вопрос о том, что будет в случае провала диалога по гарантиям безопасности

17 янв. 15:31

Москва не выстраивает свою политику по принципу "если", заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном провале диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности.

"Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно", - отметил Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно защитить свои интересы, это касается и безопасности страны, и обеспечения прав граждан.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО", - добавил глава МИД.

По словам Лаврова, есть основания полагать, что на контакты на эту тему состоятся в ближайшие дни.