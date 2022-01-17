Студенты крупнейшего вуза СКФО освоят арабский, турецкий и китайский языки

17 янв. 15:16

В Северо-Кавказском федеральном университете займутся изучением арабского, турецкого и китайского языков. Возможность изучения даст Школа языков мира, сообщил ректор крупнейшего вуза СКФО Дмитрий Беспалов.

"Работа Школы языков мира начнется в Северо-Кавказском федеральном университете в феврале 2022 года. Первые слушатели курсов начнут изучать арабский и турецкий языки, в сентябре этого же года начнется изучение китайского языка. Преподавание каждого из этих языков начнется в университете впервые", - приводит его слова ТАСС.

Беспалов отметил, что новая площадка позволит объединить лучших преподавателей и носителей иностранных языков. Помогать в изучении будут встречи с актерами, писателями и учеными из других стран.

"Подобная школа станет первой на Юге России, она даст возможность изучать редко преподаваемые в России иностранные языки. Это позволит жителям Северного Кавказа повысить уровень лингвистической подготовки. Прорабатывается возможность проведения в будущем на базе школы сертификационных экзаменов, подтверждающих уровень владения языком для зарубежных стажировок, обучения и работы", - добавил ректор.