В Тбилиси с туриста из Германии взяли почти $300 за бокал пива

17 янв. 14:54

Сотрудник клуба Тбилиси решил нажиться на европейском туристе, в результате клуб опечатан, а предприимчивый сотрудник находится под следствием.

В клубе The world is yours в центре грузинской столицы 14 января отдыхал турист из Германии. В заведении мужчина заказал одно пиво за 12 лари, однако получил счет на 950 лари (около $300). Турист возмутился, после чего работник бара силой забрал у него банковскую карту. Он не только списал со счета иностранца 950 лари, но и отобрал у него все имеющиеся наличные - 50 лари. Об этом потерпевший рассказал в интервью телеканалу "Мтавари архи".

В МВД Грузии сообщили, что 41-летний сотрудник клуба задержан. Ведется следствие по статье "принуждение - незаконное ограничение свободы действий человека". Мужчине грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что в Кутаиси избили туриста из Великобритании, причиной конфликта стал пирсинг у европейца.