"Аэрофлот" полностью восстановит полеты в Казахстан

17 янв. 14:46

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" полностью возобновит полеты в Казахстан с 22 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании. Таким образом, с 22 января полётная программа "Аэрофлота" в Казахстан будет полностью восстановлена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов на рейсы "Аэрофлота" в/из Казахстана открыта без ограничений.