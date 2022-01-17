"Роза хутор" снова признан лучшим горнолыжным курортом России

17 янв. 14:44

Сочинский курорт "Роза Хутор" признан лучшим горнолыжным курортом России по версии международной премии World Ski Awards. "Роза Хутор" оказывается лучшим курортом в девятый раз подряд.

Премия World Ski Awards учреждена в 2013 году, она призвана повысить стандарты горнолыжной индустрии. Ежегодно лучшие курорты выбирают путем независимого голосования экспертов турбизнеса. Лучший горнолыжный курорт в этом году выбрали в каждой стране, таким образом, победителями стали 26 курортов мира.

"Сейчас индустрия туризма и отдыха во всем мире переживает сложные времена. Два года подряд на горных курортах Сочи принимаются дополнительные меры эпидемиологической безопасности", – отметила глава департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

По ее словам, действующие ограничения позволили обеспечить сотням тысяч туристов качественный и безопасный отдых.