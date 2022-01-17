В Хабаровском крае угодило под поезд краснокнижное животное

17 янв. 14:41

В вяземском муниципальном районе Хабаровского края поезд сбил насмерть амурского тигра. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Случай произошел рано утром 16 января на железнодорожном перегоне село Аван - село Котиково.

Тушу тигра изъяли полицейские. В ближайшее время ее доставят в Уссурийск для проведения экспертизы в специалилизованной лаборатории.

Напомним, амурский тигр занесен в международную Красную книгу. Это самый крупный вид тигров в мире, он обитает на Дальнем Востоке России.