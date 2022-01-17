Вильфанд рассказал, когда в Москве стоит ждать весну

17 янв. 14:24

Март в России традиционно является зимним месяцем, напомнил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

"Ждать весны первого марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС "Крещенские купания: погода и безопасность".

Снежный покров в Москве обычно сходит 8-10 апреля. Ледоход также начинается в первых числах апреля.

Грачи в столичный регион прилетают в конце марта, добавил синоптик. "В общем, март - это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надежда", - констатировал Вильфанд.