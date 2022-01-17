Застолье на Ставрополье завершилось поножовщиной

17 янв. 14:17

В Новоалександровском округе Ставропольского края женщина ударила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю.

Было установлено, что время застолья между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой женщина ударила оппонента в живот кухонным ножом. Эксперты отмечают, что здоровью мужчины был нанесен легкий вред.

Женщину доставили в отделение полиции, где она призналась в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Ставропольское телевидение".