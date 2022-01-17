Глава дагестанского муниципалитета оказался участником земельной махинации

17 янв. 14:11

Руководитель Шамильского района Магомеда Гасанов подозревается в незаконном получении земельного участка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, в 2013 году чиновник подал в местный отдел управления Росреестра заявление о регистрации права собственности на участок площадью 1,3 тыс кв м в населенном пункте Хебда.

Помимо заявления, Гасанов предоставил подделанную выписку из похозяйственной книги о принадлежности ему этого участка, фальшивое решение администрации села Хебда о предоставлении ему этой земли для ведения хозяйства, а также кадастровый паспорт на участок.

Сумма ущерба от действий главы района составила 274 тыс рублей. Гасанова обвинили в мошенничестве в крупном размере и подделку официального документа.

Стоит отметить, что сегодня должны состояться выборы руководителя Шамильского района. В числе кандидатов числится и Магомед Гасанов.