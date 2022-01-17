РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Глава дагестанского муниципалитета оказался участником земельной махинации

Глава дагестанского муниципалитета оказался участником земельной махинации

Руководитель Шамильского района Магомеда Гасанов подозревается в незаконном получении земельного участка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, в 2013 году чиновник подал в местный отдел управления Росреестра заявление о регистрации права собственности на участок площадью 1,3 тыс кв м в населенном пункте Хебда.

Помимо заявления, Гасанов предоставил подделанную выписку из похозяйственной книги о принадлежности ему этого участка, фальшивое решение администрации села Хебда о предоставлении ему этой земли для ведения хозяйства, а также кадастровый паспорт на участок.

Сумма ущерба от действий главы района составила 274 тыс рублей. Гасанова обвинили в мошенничестве в крупном размере и подделку официального документа.

Стоит отметить, что сегодня должны состояться выборы руководителя Шамильского района. В числе кандидатов числится и Магомед Гасанов.

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version