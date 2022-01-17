Россиян во второй половине зимы ожидает очень изменчивая погода

17 янв. 13:44

Во второй половине зимы в России ожидается чередование теплых и холодных аномалий. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Романт Вильфанд.

"Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики", - подчеркнул метеоролог.

По словам Вильфанда, затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт. Он напомнил, что в первой половине зимы целый ряд индексов циркуляции были с разными знаками.

"Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности… Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра РИА Новости.